В Самаре ожидают 13 тысяч болельщиков на матче с «Мордовией»

В понедельник утром на стадионе «Металлург» прошло предматчевое совещание, на котором клубы «Крылья Советов« и «Мордовия« представили форму, в которой команды выйдут вечером на поле, сообщает пресс-служба самарского клуба. Стало известно, что гости сыграют в алой форме, а хозяева в своей традиционной сине-голубой.

Организаторы матча ожидают на игре 8 тура «Крылья Советов» – «Мордовия» более 13 тысяч зрителей. Из них 70 болельщиков приедет из Саранска. Обеспечивать правопорядок на матче будут порядка 700 сотрудников полиции и 250 сотрудников службы безопасности.