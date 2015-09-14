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    • В Самаре ожидают 13 тысяч болельщиков на матче с «Мордовией»

    В Самаре ожидают 13 тысяч болельщиков на матче с «Мордовией»

    В понедельник утром на стадионе «Металлург» прошло предматчевое совещание, на котором клубы «Крылья Советов« и «Мордовия« представили форму, в которой команды выйдут вечером на поле, сообщает пресс-служба самарского клуба. Стало известно, что гости сыграют в алой форме, а хозяева в своей традиционной сине-голубой.

    Организаторы матча ожидают на игре 8 тура «Крылья Советов» – «Мордовия» более 13 тысяч зрителей. Из них 70 болельщиков приедет из Саранска. Обеспечивать правопорядок на матче будут порядка 700 сотрудников полиции и 250 сотрудников службы безопасности.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    14.09.2015 11:19
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