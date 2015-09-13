Гранквист: «Не очень хорошо начали матч с «Динамо»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итог прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

«Мы не очень хорошо начали матч с «Динамо». Первые 10-15 минут мы играли не так хорошо, как нам хотелось бы. Затем мы начали действовать лучше, забили красивые голы и ни одного мяча не пропустили. Это было очень важно для нас, так как мы приблизились к группе лидеров и стали чувствовать себя более уверенно», – сказал Гранквист.

Напомним, в итоге «быки» одержали победу со счетом 4:0.