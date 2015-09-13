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    Гранквист: «Не очень хорошо начали матч с «Динамо»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итог прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

    «Мы не очень хорошо начали матч с «Динамо». Первые 10-15 минут мы играли не так хорошо, как нам хотелось бы. Затем мы начали действовать лучше, забили красивые голы и ни одного мяча не пропустили. Это было очень важно для нас, так как мы приблизились к группе лидеров и стали чувствовать себя более уверенно», – сказал Гранквист.

    Напомним, в итоге «быки» одержали победу со счетом 4:0.

    Источник: Р-Спорт

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    13.09.2015 21:46
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