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    • Спивак: «Когда ЦСКА повел 2:0, я был уверен, что «Зенит» не проиграет»

    Спивак: «Когда ЦСКА повел 2:0, я был уверен, что «Зенит» не проиграет»

    Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак не удивлен ничьей сине-бело-голубых в матче 8-го тура РФПЛ с ЦСКА.

    – Игру «Зенита» можно охарактеризовать словом «отскочили»?

    – Жестковато, но надо называть вещи своими именами. Суперфутбола не показали, зато реализовали все моменты, которые были. А их больше двух не набралось.

    – О чем подумали, когда ЦСКА повел 2:0?

    – Сказал: «Зенит» точно не проиграет!»

    – Оптимистично.

    – Матч смотрел в компании друзей – они подтвердят. Хотя мне не поверили, считали, что «Зениту» даже ничья уже не светит. Конечно, я видел, что команда играет натужно, но исходил из другого.

    – То есть?

    – В «Зените» собраны исполнители очень высокого уровня. Способные сделать гол из ничего. Так и вышло. Сначала Халк заработал пенальти. Потом Файзулин изумительной передачей отрезал оборону, и Смольников четко разобрался с Акинфеевым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2015 13:39
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    астраханец
    1442180674
    Спасибо Слуцкому за это! Зенит был явно не в форме и этим надо было обязательно пользоваться, а не садиться в оборону! Совсем инстинкта убийцы у команды нет, все на бей-беги строится
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    ologreds
    1694997183
    numo442229
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