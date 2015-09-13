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    • Моуринью: «Не сомневаюсь, что «Челси» не вылетит в Чемпионшип»

    Моуринью: «Не сомневаюсь, что «Челси» не вылетит в Чемпионшип»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после неудачного старта сезона отметил, что отстоять звание чемпиона его команде будет очень нелегко. В то же время наставник синих с уверенностью заявил, что «аристократам» не грозит вылет в Чемпионшип.

    «Чтобы выиграть титул, нам нужно прибавлять, а также надеяться на поражения команд, которые сейчас нас опережают. Даже если мы выиграем все оставшиеся матчи, это не гарантирует нам завоевания трофея. Но можете не сомневаться, что в следующем сезоне „Челси“ не будет играть в Чемпионшипе» – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    13.09.2015 09:10
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    Комментарии (4)
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    БАСЭБАС
    1442126376
    не знаю, не знаю
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    hardwj
    1442131427
    *))), это у него шутка такая
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    murakami777
    1442209651
    воот, молодец, Маур!...отличные цели на сезон - не вылететь в пердив! так держать!
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    ologreds
    1694997184
    numo442205
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