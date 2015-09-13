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    Ловчев: «Купите уже Виллаш-Боашу билет в Лиссабон»

    Эксперт Евгений Ловчев, комментируя итоги матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:2), выразил уверенность, что руководству клуба из Санкт-Петербурга необходимо расторгнуть контракт с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.

    «Безусловно, «Зениту» надо расставаться с Виллаш-Боашем. Посмотрите, ведь многие ребята приехали из сборных, многие наши – по идее, должны быть в хорошем психологическом состоянии. Выиграли же – жизни радуйся! Но в ЦСКА их встретила нормальная атмосфера, а в «Зените» человек на первой же пресс-конференции устроил цирк и сказал, что уходит. Ну, понятно, более подходящего момента найти было нельзя… Это и в мелочах отражается: у армейцев мяч липнет при приеме, у зенитовцев отскакивает, как от деревянных. Армейцы спокойны, зенитовцы изображают коллективного Вернблума. Купите уже Виллаш-Боашу билет в Лиссабон», — сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2015 07:28
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    Комментарии (12)
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    Truly
    1442128153
    Лучше бы себя вспомнил. "Липнет мяч, как от деревянных..." Не помню я, чтобы у футболиста Ловчева лип мяч к ногам - это было такое же дерево, как все...А провоцировать очередную травлю тренера - это сейчас многие горазды. Квасные патриоты, вашу мать...Лихтиншайна обыграли....
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    n272nm
    1442132533
    Ловчев - это эталонный идиот. Во-первых, он - свинья и не дело свиньи, вякать что-то там, про Зенит. А во-вторых, цирк устроил не Боаш, а руководство РФС, которое ужесточило лимит.
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    alp
    1442134578
    боаш бесполезное звено в Зените. давно надо было его выгнать. но зао виднее.
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    bentlly
    1442137564
    Для Боаша не справедливо такий слова. Они сами гавно но как будто не знает себя и обсуждает остальные
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    neveldomha
    1442212807
    Дядя Женя, купи Андрюшке билет сам.
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    ologreds
    1694997186
    numo442197
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