Ловчев: «Купите уже Виллаш-Боашу билет в Лиссабон»

Эксперт Евгений Ловчев, комментируя итоги матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:2), выразил уверенность, что руководству клуба из Санкт-Петербурга необходимо расторгнуть контракт с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.

«Безусловно, «Зениту» надо расставаться с Виллаш-Боашем. Посмотрите, ведь многие ребята приехали из сборных, многие наши – по идее, должны быть в хорошем психологическом состоянии. Выиграли же – жизни радуйся! Но в ЦСКА их встретила нормальная атмосфера, а в «Зените» человек на первой же пресс-конференции устроил цирк и сказал, что уходит. Ну, понятно, более подходящего момента найти было нельзя… Это и в мелочах отражается: у армейцев мяч липнет при приеме, у зенитовцев отскакивает, как от деревянных. Армейцы спокойны, зенитовцы изображают коллективного Вернблума. Купите уже Виллаш-Боашу билет в Лиссабон», — сказал Ловчев.