Вернблум: «Мы вели 2:0, но затем просто выбросили этот результат»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум остался расстроен итогом прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» (2:2).

— Итог обескураживающий. У «Зенита» было, по сути, два момента. Мы создали огромное количество опасных моментов, могли сделать счeт 3:1, но не реализовали их. Мы вели 2:0, но затем просто выбросили этот результат.

— Показалось, что ключевой момент игры был при счeте 2:0, когда результат мог качнуться в ту или другую сторону. Почему именно в этот момент, как показалось со стороны, команда немного сбавила и позволила «Зениту» начать атаковать?

— Могу сказать, что я очень доволен тем, как команда сыграла, но две ошибки стоили нам победы. Заработали только одно очко, а могли набрать три. В первом тайме, когда повели 2:0, мы действительно немного сбавили, стали играть на контратаках, но не удалось реализовать свои моменты. Во втором тайме снова взяли мяч под свой контроль. Могли сделать счeт 3:1, и тогда игра была бы сделана. К сожалению, не реализовали многочисленное количество шансов, и игра стала ничейной. Конечно, очень тяжело сейчас всe это воспринимать.