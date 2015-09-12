Фалькао: «У нас с Педро отличное взаимопонимание»

Нападающий лондонского «Челси» Радамель Фалькао рассказал о том, что он и новоиспеченный полузащитник синих Педро отлично понимают друг друга на поле.

«Педро знает мои игровые черты. И я тоже знаю его хорошо, поэтому в прошлом матче начал бежать вперед раньше, я знал, что Педро будет навешивать. В английской Премьер лиге некоторые команды используют много подач в штрафную, некоторые отказываются от этого, но я думаю в нашей команде очень хорошие нападающие, классно играющие на втором этаже, и мы можем использовать это для того чтобы выигрывать матчи.

Приятно, что я забил головой вновь. Считаю, что это одна из моих сильных сторон», – сказал колумбийский нападающий.

Напомним, Фалькао отметился первым голом за «Челси» в сезоне в проигрышной игре прошлого тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:2).

