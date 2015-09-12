Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Фалькао: «У нас с Педро отличное взаимопонимание»

    Нападающий лондонского «Челси» Радамель Фалькао рассказал о том, что он и новоиспеченный полузащитник синих Педро отлично понимают друг друга на поле.

    «Педро знает мои игровые черты. И я тоже знаю его хорошо, поэтому в прошлом матче начал бежать вперед раньше, я знал, что Педро будет навешивать. В английской Премьер лиге некоторые команды используют много подач в штрафную, некоторые отказываются от этого, но я думаю в нашей команде очень хорошие нападающие, классно играющие на втором этаже, и мы можем использовать это для того чтобы выигрывать матчи.

    Приятно, что я забил головой вновь. Считаю, что это одна из моих сильных сторон», – сказал колумбийский нападающий.

    Напомним, Фалькао отметился первым голом за «Челси» в сезоне в проигрышной игре прошлого тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:2).

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 15:28
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997190
    numo442138
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+