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    • Пономарев: «Дзюба, который забил дворовой команде четыре мяча, это не так страшно»

    Пономарев: «Дзюба, который забил дворовой команде четыре мяча, это не так страшно»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарeв рассказал о своих ожиданиях от матча восьмого тура российской Премьер-лиги между армейцами и «Зенитом».

    «ЦСКА выиграет сегодня у «Зенита» со счeтом 2:0. Питерцы не смогут забить нам гол, у нас крепкая оборона. Кроме того, у «армейцев» стабильная обстановка, травм ни у кого нет, все игроки находятся в хорошей форме. Может быть, правда, Натхо нужно заменить. Думаю, он находится в неоптимальных физических кондициях. А у «Зенита» на данный момент много изъянов, c которыми трудно работать. Тем более что главный тренер «Зенита» шесть матчей будет сидеть на трибуне.

    Артем Дзюба, который забил дворовой команде четыре мяча, это не так страшно. Пускай покажет себя в работе в настоящей игре. Посмотрим, как он будет действовать в этом матче. А в сегодняшнем матче его могут и заменить, поскольку Дзюба не потянет такую игру», – выразил свое мнение Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2015 12:57
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    Комментарии (6)
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    18JG
    1442052800
    Отсосете)
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    Оззи
    1442054342
    Правильно сказано!!!А Дзюба не забьет,-это не Лихтенштейн или ФНЛ )))
    Ответить
    ManUnited87
    1442057897
    ого,Ванга,2-0 уже
    Ответить
    KosSidFCZP
    1442066642
    ааааааааааааааахахааахаах знаток бл...ь!
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    Зенит 2015
    1442073499
    Боаша отправили, путём проведения заранее спланированной провокации, на трибуну. А то что Дзюба забил четыре гола, хоть и "дворовой команде", войдёт в мировую историю футбола. И если бы не судья, то ЦСКА видел бы одну проигранную игру в таблице. Я Игнашевича уважаю, но сегодня он поступил по отношению к Дзюбе очень нехорошо, а Артёму ничего не оставалось делать, как только отмахнуться от него, как от назойливой мухи. Да и задел он его локтем случайно.
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    ologreds
    1694997190
    numo442126
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