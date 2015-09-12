Пономарев: «Дзюба, который забил дворовой команде четыре мяча, это не так страшно»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарeв рассказал о своих ожиданиях от матча восьмого тура российской Премьер-лиги между армейцами и «Зенитом».

«ЦСКА выиграет сегодня у «Зенита» со счeтом 2:0. Питерцы не смогут забить нам гол, у нас крепкая оборона. Кроме того, у «армейцев» стабильная обстановка, травм ни у кого нет, все игроки находятся в хорошей форме. Может быть, правда, Натхо нужно заменить. Думаю, он находится в неоптимальных физических кондициях. А у «Зенита» на данный момент много изъянов, c которыми трудно работать. Тем более что главный тренер «Зенита» шесть матчей будет сидеть на трибуне.

Артем Дзюба, который забил дворовой команде четыре мяча, это не так страшно. Пускай покажет себя в работе в настоящей игре. Посмотрим, как он будет действовать в этом матче. А в сегодняшнем матче его могут и заменить, поскольку Дзюба не потянет такую игру», – выразил свое мнение Пономарев.

