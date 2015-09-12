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    Моуринью: «Я никуда не уйду, а клуб меня не уволит»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что не покинет команду ни при каких обстоятельствах, а клуб не собирается увольнять его с должности. Наставник синих уверен, что «Челси» преодолеет временные трудности.

    «Не хочу уходить из «Челси» ни при каких обстоятельствах. И клуб тоже не хочет, чтобы я уходил. Я никуда не уйду, а клуб меня не уволит. Если кто-то думает иначе, то он просто не знает ситуацию. У нас есть проблема. Наши результаты не соответствуют ожиданиям, и это проблема. Меня не радуют результаты команды, однако я работаю усерднее, чем когда-либо прежде. Вместе мы преодолеем сложности», – уверен Моуринью.

    Источник: Goals.by

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    12.09.2015 06:21
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    Комментарии (3)
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    moment of Glory
    1442031127
    Всё будет норм.
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    cdma_tj
    1442162535
    Жозефина не удачник
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    ologreds
    1694997192
    numo442094
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