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    Бубнов: «ЦСКА может послать «Зенит» в глубокий нокдаун»

    Эксперт Александр Бубнов дал прогноз на центральный матч восьмого тура РФПЛ ЦСКА«Зенит». Специалист счтает, что хозяева поля имеют больше шансов на успех.

    «ЦСКА более сыгранная команда. Но если говорить о составе, то преимущество у армейцев только в средней линии. У «Зенита» там состав нестабилен, плюс он постоянно ротируется. Поэтому у «Зенита» и идут все проблемы – от средней линии. И получается, достаточно закрыть Дзюбу с Халком, у них игра рушится. Но там нестабильность в средней линии – и Шатов единственный, кто играет постоянно и хорошо. И проблемы есть в средней линии. У ЦСКА эта линия стабильна: Вернблум, Еременко, Дзагоев, Тошич. Натхо не попадает, сидит в запасе. Модель игры одна и та же, схема одна и та же. а у «Зенита» винегрет натуральный, они непредсказуемы. Другое дело, многое зависит от того, есть ли силы у команды – будут ли прессинговать?

    Если говорить о прогнозе, то если бы я ставил, я бы выбирал между ничьей и победой ЦСКА. На «Зенит» бы не поставил. С другой стороны, если прибить «Зенит», то будет отрыв в 9 очков. Есть резон убить конкурента, послать в глубокий нокдаун»– сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.09.2015 06:09
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