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    Орлов: «В матче ЦСКА – «Зенит» будет закрытая игра»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о центральном матче восьмого тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». По его мнению, фаворитом встречи является московский клуб.

    «ЦСКА – главный претендент на победу в чемпионате России. Во-первых, у ЦСКА ровный состав, стабильная команда. Единственный вопрос, как и у «Зенита», со скамейкой запасных. Все-таки легионеры резко отличаются по качеству от российских футболистов. Поэтому встает вопрос, как команды с этим справятся. Но пока по первым семи турам даже и говорить не приходится – ЦСКА фаворит. Тем более такой очковый отрыв у них», – считает Орлов.

    Орлов не ждет от матча яркого и зрелищного футбола.

    «В матче ЦСКА – «Зенит» будет закрытая игра, потому что обе команды постараются уберечь свои ворота от очень сильных нападающих соперника. Помню, Толя Карпов в пору, когда он был чемпионом мира, сказал мне: «Когда двое играют за титул чемпиона – оба ждут ошибки соперника. Очень редко когда срабатывают домашние заготовки. Здесь так же. Игра будет закрытой, но в то же время кто-то должен проявить индивидуальное мастерство. А может, даже и красивую комбинацию разыграть, посмотрим».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2015 22:53
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