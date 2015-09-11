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    • Бубнов: «Не знаю, нужно ли гордиться покером в ворота Лихтенштейна»

    Бубнов: «Не знаю, нужно ли гордиться покером в ворота Лихтенштейна»

    Известный российский эксперт Александр Бубнов скептически относится к четырем мячам нападающего сборной Артема Дзюбы в ворота Лихтенштейна в матче отбора на Евро-2016. Бубнов предлагает футболисту «Зенита» повторить это достижение в игре с более серьезным соперником.

    «Еще один наш триумфатор: сделал покер Лихтенштейну. Даже не знаю, нужно ли этим гордиться? Если Дзюба вышел из эйфории, то пусть попробует забить еще четыре, только теперь ЦСКА. Получится — я лично стоя ему поаплодирую», – говорит Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.09.2015 22:20
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    antoiy0000
    1441999623
    А он разве гордится своим покером?Он разве виноват ,что сделал это?
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    Krasnodar 123
    1442000503
    БУБНИТ БУБЕН!
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    splint1989
    1442003205
    Я тоже не заметил в интервью от Дзюбиньё, что он себя мегафорвардом считает после этого покера... Бубнов херню несёт опять... Каждый футболист должен радоваться забитому голу, тем более покеру!!!
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    Premium
    1442004290
    Бубнов прав. Зюба дерево
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    reoprag3e
    1442006202
    А-а-а-а, опять Бубнов - "эксперт"............ своих достижений 1-2 и обчелся, а мнит из себя ....
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    Zubo
    1442006261
    Должен признаться иногда я согласен с Бубновым
    Ответить
    m_v_g
    1442010857
    Идиот с Большой буквы... просто чмо... этот бубен
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    ologreds
    1694997194
    numo442074
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