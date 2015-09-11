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    Ван Гаал: «Мартиаль не должен забивать»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал считает, что молодой нападающий Антони Мартиаль не должен сразу же начинать оправдывать свою стоимость большим количеством голов.

    «Существует рыночная стоимость, и мы на нее повлиять не можем. Нам нужен нападающий на будущее, и Мартиаль – лучший в своем возрасте. Я представляю, что думают сейчас болельщики: «За него заплатили 50 миллионов фунтов, он должен забивать». Нет, не должен. Ему всего 19 лет, и он должен адаптироваться», – говорит ван Гаал.

    По мнению ван Гаала, не каждый футболист способен приспособиться к философии «Манчестер Юнайтед».

    «Давление в „Манчестер Юнайтед“ и так намного выше, чем в других клубах, поэтому мы не должны сильно на него давить. Вы, наверное, сами видели, как трудно пришлось Ди Марии и Фалькао. Мартиаль должен приспособиться к нашей культуре и философии, а это не так просто».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2015 21:48
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    Комментарии (3)
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    komandos99
    1441998657
    С Фалькао конечно умора была....
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    Asbjorn
    1442000517
    Де Хея не должен ловить мячи Дармиан не должен отбирать мяч,Мата не должен отдавать передачи
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    ologreds
    1694997194
    numo442070
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