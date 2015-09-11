Моуринью: «Куртуа – лучший вратарь в мире, Бегович – один из лучших»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал травму голкипера лондонцев Тибо Куртуа, из-за которой тот не сможет играть на протяжении как минимум двух месяцев. Наставник уверен, что Асмир Бегович сможет успешно подменить Куртуа на последнем рубеже «Челси».

«Нелегко, когда лучший вратарь мира получает травму, но гораздо легче, когда у тебя есть один из лучших вратарей мира, и он может играть. У нас есть Бегович, и это очень хорошо. Мне обидно за Тибо и всю команду, но у нас есть еще один вратарь мирового уровня», – сказал Моуринью.