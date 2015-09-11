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    • Семейные обстоятельства помешали трансферу Жиркова в «Зенит»

    Семейные обстоятельства помешали трансферу Жиркова в «Зенит»

    Пресс-служба ProSport Management опровергла вину агентов в срыве перехода полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова в «Зенит».

    «Представители ProSport Management участвовали в переговорах, и то, что пишут сейчас в СМИ, мягко говоря, неправда. До обсуждения деталей сделки дело даже не дошло. Юрий изначально не был настроен менять команду из-за семейных обстоятельств. Как известно, супруга Юрия Инна вот-вот должна родить, помимо этого сын игрока «Динамо» 1 сентября должен был пойти в школу, к выбору которой чета Жирковых подошла с большой тщательностью», – заявила пресс-служба ProSport Management.

    Ранее сообщалось, что сделка не состоялась из-за того, что агенты не сумели согласовать с руководством «Зенита» финансовые условия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2015 20:11
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    Комментарии (3)
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    azar800
    1441991981
    Да в культурной столице не поняли бы тупую жену
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    Garrincha58
    1441993171
    вопрос давно закрыт че сейчас мусолить
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    ologreds
    1694997194
    numo442063
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