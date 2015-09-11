Семейные обстоятельства помешали трансферу Жиркова в «Зенит»

Пресс-служба ProSport Management опровергла вину агентов в срыве перехода полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова в «Зенит».

«Представители ProSport Management участвовали в переговорах, и то, что пишут сейчас в СМИ, мягко говоря, неправда. До обсуждения деталей сделки дело даже не дошло. Юрий изначально не был настроен менять команду из-за семейных обстоятельств. Как известно, супруга Юрия Инна вот-вот должна родить, помимо этого сын игрока «Динамо» 1 сентября должен был пойти в школу, к выбору которой чета Жирковых подошла с большой тщательностью», – заявила пресс-служба ProSport Management.

Ранее сообщалось, что сделка не состоялась из-за того, что агенты не сумели согласовать с руководством «Зенита» финансовые условия.