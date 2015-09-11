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    Виллаш-Боаш взял на матч с ЦСКА 21-го игрока

    Сегодня «Зенит» отправился в Москву на матч 8-го тура Пермьер-лиги против ЦСКА, который состоится 12 сентября.

    Андре Виллаш-Боаш, который не сможет руководить командой непосредственно у кромки поля, взял на матч 21-го игрока:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Вячеслав Малафеев;

    Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито;

    Полузащитники: Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Александр Рязанцев, Виктор Файзулин, Алексей Евсеев, Денис Ткачук, Олег Шатов, Данни;

    Нападающие: Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.09.2015 16:57
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    Комментарии (2)
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    Misha78
    1441992995
    Ткачука в основу!!!
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    ologreds
    1694997196
    numo442047
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