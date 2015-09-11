Мата: «Матчи с «Ливерпулем» – это что-то невероятное»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями о предстоящем матче пятого тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Когда я только приехал в Англию, то знал о матчах между этими клубами, но когда мне посчастливилось принять в этом дерби участие, я осознал на сколько оно значительно. История обоих клубов, их соперничество – это что-то невероятное. Вы чувствуете дух противостояния еще за неделю до игры. Когда вы находитесь внутри этого дерби, то можете сполна ощутить масштабы поединка.»