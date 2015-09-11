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    «Динамо» проведет первый матч на новом стадионе в 2018 году

    Руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов сообщил, что московское «Динамо» проведет первый матч на новом стадионе в 2018 году.

    «Стадион надо открыть, ввести в эксплуатацию, получить городские документы. Когда стройка будет подходить к завершению, у нас будет ежедневный план. Открытие стадиона пройдет в конце первой части сезона. Если динамовцы не начнут здесь сезон, входить так сходу будет тяжеловато. Логично начать со второго круга», – заявил Перегудов.

    Напомним, открытие стадиона состоится 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2015 14:58
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    Комментарии (2)
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    Али Самаркандский
    1441983654
    Скорей Бы.Один из лучших Клубов в истории нашего футбола и без стадиона.Удачи Динамо.
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    ologreds
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