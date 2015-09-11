Вермален: «Достичь прошлогоднего результата будет крайне сложно»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален рассказал о своем желании к завоеванию титулов и философии игры каталонского клуба.

«Барселона» исповедует тот же футбол, что и «Арсенал». Это две команды, которые желают играть футбол в удовольствие. Контроль мяча, создание большого количества моментов и реализация их – это ключевые задачи команды.

Что касается моего самочувствия, то уже я уже готов полностью и, надеюсь, смогу внести свой вклад в успех клуба. В прошлом сезоне команде удалось достичь замечательного результата, но повторить это будет крайне сложно. Мы будем стараться изо всех сил. «Барселона» желает побеждать в каждом матче, ведь она всегда голодна к победам», – заявил Вермален.