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    • Арустамян: «ЦСКА близок к идеальному футболу, но «Зенит» может остановить армейцев»

    Арустамян: «ЦСКА близок к идеальному футболу, но «Зенит» может остановить армейцев»

    Комментатор «НТВ-Плюс» Нобель Арустамян поделился своими ожиданиями перед матчем 8-го тура Пермьер-лиги ЦСКА – «Зенит».

    «Думаю, что ЦСКА сейчас близок к своему идеальному футболу. Дело в том, что состав у армейцев не такой, как, например, у «Зенита». Он очень ограниченный по количеству футболистов, зато очень качественный, на мой взгляд. Главная проблема, которая может возникнуть у ЦСКА по ходу сезона, – это то, что игроки могут терять форму. В таком случае Слуцкому будет нелегко просто взять и заменить одного футболиста на другого, потому что этого самого другого в распоряжении тренера может просто не быть. Это действительно потенциальная проблема, но на данный момент армейцы показывают очень содержательный футбол.

    Впрочем, «Зенит» может остановить победную поступь армейцев. В матче этих соперников результат всегда непредсказуем. Сейчас говорят, мол, ЦСКА на ходу, а «Зенит» лихорадит. Но мне кажется, шансы равны, петербуржцам по силам выиграть в Москве. Я жду увлекательного футбола и красивых голов», – заявил Арустамян.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.09.2015 14:23
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    Комментарии (2)
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    Оззи
    1441975639
    Бомжи с треском пролетит!!!
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    ologreds
    1694997196
    numo442031
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