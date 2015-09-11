Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Делегация ФИФА высоко оценила подготовку Ростова к чемпионату мира

    Делегация ФИФА высоко оценила подготовку Ростова к чемпионату мира

    Делегация ФИФА, которая инспектировала объекты чемпионата мира 2018 года, признала Ростовскую область одним из лучших регионов по подготовке к турниру.

    «Всего в протокол первого инспекционного визита ФИФА было внесено 64 вопроса. Сегодня 57 из них решены, 7 – в работе. Подчеркну, что количество вопросов к Ростову было почти в два раза меньше по сравнению с замечаниями к другим городам-организаторам», – заявил замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

    Отметим, делегация ФИФА посетила Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Москву, где состоятся матчи Кубка конфедераций 2017 года. С подготовкой Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Волгограда, Екаберинбурга, Калининграда и Нижнего Новгорода инспекторы ознакомились в виртуальном режиме.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    moment of Glory
    1441977391
    Мой дом, мой Дон, мой...
    Ответить
    ologreds
    1694997198
    numo442020
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+