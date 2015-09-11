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    Ари: «Несколько побед – и вы увидите прежний «Краснодар»

    Нападающий «Краснодара» Ари не может найти причин неудачной игры команды на старте сезона. В то же время бразилец уверен, что команда совсем скоро вернется на лидирующие позиции.

    «Просто переживаем неудачный период. Несколько побед подряд – и вы увидите другой «Краснодар», прежний. Я в этом уверен. Главное – прибавить в результативности. Есть ли какие-то объяснения этому неудачному периоду? У меня нет. Нужно сплотиться, сконцентрироваться на играх, и победы придут. С моей точки зрения, в плане единства коллектива проблем нет. А значит, совсем скоро «Краснодар» вновь вернется на лидирующие позиции.

    Мнение, что я подрасслабился после успешного сезона? Не замечал за собой. Продолжаю работать в прежнем режиме, да еще индивидуально занимаюсь. В плане физической подготовки никакой расслабленности. А вот в игре пока не всe получается, черная полоса. Надеюсь преодолеть ее с помощью одноклубников», — сказал Ари.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2015 11:47
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