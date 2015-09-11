Ари: «Несколько побед – и вы увидите прежний «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Ари не может найти причин неудачной игры команды на старте сезона. В то же время бразилец уверен, что команда совсем скоро вернется на лидирующие позиции.

«Просто переживаем неудачный период. Несколько побед подряд – и вы увидите другой «Краснодар», прежний. Я в этом уверен. Главное – прибавить в результативности. Есть ли какие-то объяснения этому неудачному периоду? У меня нет. Нужно сплотиться, сконцентрироваться на играх, и победы придут. С моей точки зрения, в плане единства коллектива проблем нет. А значит, совсем скоро «Краснодар» вновь вернется на лидирующие позиции.



Мнение, что я подрасслабился после успешного сезона? Не замечал за собой. Продолжаю работать в прежнем режиме, да еще индивидуально занимаюсь. В плане физической подготовки никакой расслабленности. А вот в игре пока не всe получается, черная полоса. Надеюсь преодолеть ее с помощью одноклубников», — сказал Ари.