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    • Арустамян: «Удивлен реакцией «Зенита» на дисквалификацию Виллаш-Боаша»

    Арустамян: «Удивлен реакцией «Зенита» на дисквалификацию Виллаш-Боаша»

    Комментатор «НТВ Плюс» Нобель Арустамян прокомментировал завление главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша об уходе из команды по окончанию сезона.

    «Тема непростая для всех. Боаша многие недолюбливают, но это Фигура в европейском футболе. Мне кажется, что поступок на неделе – поход к болельщикам «Зенита» – это круто. Это мужской поступок, поступок сильного человека, это не пиар, потому что информацию распространили фанаты, а не клуб. А клуб… Я удивлен тем, как спокойно «Зенит» воспринял дисквалификацию тренера на шесть матчей. Понятно, что Боаш получил максимум по статье регламента, и там все однозначно, другой цифры нет, но клуб мог бы постараться переквалифицировать статью, по которой тренера «судили».

    Что касается заявления Боаша об уходе после сезона, то расцениваю его как адекватное. Он в клубе будущего не видит. Может быть, это не очень хорошо перед стартом в Лиге чемпионов, но куда хуже, если бы португалец морочил голову до марта, а потом все равно ушел.

    Есть примеры, когда тренеры говорят об уходе, но потом вместе с клубом добиваются успеха. Самый яркий – Жозе Моуриньо с «Интером», а в итоге клуб выиграл три трофея. Есть очень яркий пример Валерия Газзаева. Поэтому не думаю, что слова Боаша – это катастрофа. Видимо, клуб доверяет тренеру. Потому что если бы они видели проблемы в коллективе, Боаша уволили. А так ситуацию в коллективе тренер держит под контролем», – считает Арустамян.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2015 11:34
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    Комментарии (3)
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    алекс88
    1441968445
    Заепали уже со своей тупой,никому не нужной рекламой
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    СС Варяг
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