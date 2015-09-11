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    Сегодня Беккенбауэру исполнилось 70 лет

    Францу Беккенбауэру стукнуло 70 лет. УЕФА отдал должное человеку, который в течение полувека был в центре внимания европейского футбола и поздравил выдающегося футболиста и тренера с круглой датой.В течение 50 лет он находится на самой вершине немецкого футбола и по праву считается одним из величайших игроков за всю историю.

    В 1983-м, когда Беккенбауэр завершил карьеру, в его активе было пять золотых медалей чемпионата страны, четыре Кубка Германии, три Кубка европейских чемпионов, а также золото чемпионатов мира и Европы.Он остается одним из двух человек, которые выигрывали чемпионат мира в качестве тренера и игрока.

    Источник: УЕФА

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    11.09.2015 11:06
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