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    • Бибрас Натхо: «Матч с «Зенитом» – одна из самых важных игр года»

    Бибрас Натхо: «Матч с «Зенитом» – одна из самых важных игр года»

    Перед игрой с «Зенитом» хавбек ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул высокую значимость для «армейцев» субботнего матча.

    «Естественно, все в команде ждут матча с «Зенитом», – заявил израильтянин. – Значимость этого поединка крайне велика, можно сказать, что для нас это одна из самых важных игр года. Мы хорошо начали чемпионат, одержали уже семь побед подряд и намерены и дальше двигаться только вперед. Очень рассчитываем в послезавтрашнем матче на поддержку армейских болельщиков. Надеюсь, они станут для нас настоящим двенадцатым игроком».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.09.2015 16:34
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    Комментарии (3)
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    CSKA №1
    1441896655
    ЦСКА вперед!!!
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    raketa_7
    1441912204
    не импонирует ни одна из команд, но в этом матче больше хочется чтоб победил ЦСКА
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    ologreds
    1694997202
    numo441932
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