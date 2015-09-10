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    Ротенберг и Соловьев покинули совет директоров «Динамо»

    Борис Ротенберг и Геннадий Соловьев больше не входят в совет директоров московского «Динамо». Ротенберг был президентом клуба с лета 2013 года по лето 2015 года, Соловьев исполнял обязанности вице-президента.

    Также совет директоров постановил упразднить обе эти должности. Об этом сообщил заместитель директора клуба по связям с общественностью Илья Кузенкин.

    «В четверг прошло заседание совета акционеров «Динамо», на котором был избран состав совета директоров клуба. В него вошли пять человек от общества и четыре человека – от банка ВТБ. От общества «Динамо» в совете директоров клуба будут присутствовать Владимир Проничев, Сергей Сысоев, Владимир Басалаев, Роман Филиппов, Дмитрий Шелепин. От банка ВТБ – Василий Титов, Сергей Горпинченко, Дмитрий Пьянов, Геннадий Солдатенков», – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    10.09.2015 15:27
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