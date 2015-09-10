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    • Стадион в Нижнем Новгороде после ЧМ-2018 может стать бизнес-центром

    Стадион в Нижнем Новгороде после ЧМ-2018 может стать бизнес-центром

    Стадион «Волга» в Нижнем Новгороде, который станет одной из арен, принимающих у себя игры чемпионата мира 2018 года, после проведения турнира будет использован в качестве бизнес-площадки. С таким заявлением выступил министр спорта нижегородского региона Сергей Панов.

    «Мы заинтересованы, чтобы площади на стадионе, которые освободятся после чемпионата мира, использовались как бизнес-площадки или скай-боксы, как это делается в Европе», – отметил Панов.

    По его словам, на нижегородском стадионе также будут открыты рестораны и фитнес-клубы. Кроме того, «Волга» должна стать местом для проведения разного рода концертов, выставок и иных культурных мероприятий.

    Источник: ТАСС

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    10.09.2015 13:30
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    Комментарии (8)
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    bset
    1441881721
    Ну да, ЧМ пройдет и сборную можно будет распускать.
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    Alex2712
    1441885517
    Долбо..бы
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    Garrincha58
    1441886378
    я так и знал весь ЧМ это пиар Путина перед миром никакой футбол ему не нужен и когда сейчас что то говорят о развитие футбола это очередной мы всех в сартире замочим Деньги выкинуты на ветер точно так же и в Волгограде и Калининграде строят стадионы а команд в этих городах нет и некому играть и некому смотреть
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    footballforeverNN
    1441886662
    перспективно
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    nik.
    1441898758
    Волгу н.н. на НОВЫЙ СТАДИОН! Это было бы справедливо и в отношении команды и в отношении боллельщиков!
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    ologreds
    1694997204
    numo441911
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