Корнеев: «Виллаш-Боаш поступил неинтеллигентно»

Бывший спортивный директор «Зенита« Игорь Корнеев прокомментировал заявление португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша о уходе после окончания текущего сезона.

«Считаю, что тренер поступил неинтеллигентно, заявив во всеуслышание, что он собирается покинуть команду и не хочет продлевать контракт с «Зенитом». Тем более в этой ситуации, которая сложилась.

Если тренер сказал что уйдет, то для руководства «Зенита» наступает предельная ясность. Имеет ли смысл держать человека, который думает об уходе? Руководство оценит эти заявления и или попытается тренера переубедить, или будет предпринимать какие-то действия.

Пока ничего неизвестно, но, учитывая политику футбольного клуба последних лет, видно, что пока российским специалистам не отдавалось предпочтения. Будут ли в Петербурге рассматривать такую возможность – большой вопрос», – считает Корнеев.