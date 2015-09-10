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    Корнеев: «Виллаш-Боаш поступил неинтеллигентно»

    Бывший спортивный директор «Зенита« Игорь Корнеев прокомментировал заявление португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша о уходе после окончания текущего сезона.

    «Считаю, что тренер поступил неинтеллигентно, заявив во всеуслышание, что он собирается покинуть команду и не хочет продлевать контракт с «Зенитом». Тем более в этой ситуации, которая сложилась.

    Если тренер сказал что уйдет, то для руководства «Зенита» наступает предельная ясность. Имеет ли смысл держать человека, который думает об уходе? Руководство оценит эти заявления и или попытается тренера переубедить, или будет предпринимать какие-то действия.

    Пока ничего неизвестно, но, учитывая политику футбольного клуба последних лет, видно, что пока российским специалистам не отдавалось предпочтения. Будут ли в Петербурге рассматривать такую возможность – большой вопрос», – считает Корнеев.

    Источник: Р-Спорт

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    10.09.2015 11:52
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    Комментарии (4)
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    джон базелон
    1441877373
    Он хочет,что бы с ним контракт разорвали и выплатили неустойку!Все предельно ясно.
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    1bear
    1441881317
    Пришла пора(к сожалению)избавляться от рыжего,и чем скорее-тем лучше для всех
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    nim-
    1441886981
    Семака надо ставить.
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    ologreds
    1694997206
    numo441899
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