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    • Виллаш-Боаш: «Не думаю, что судьба чемпионства решится в игре с ЦСКА»

    Виллаш-Боаш: «Не думаю, что судьба чемпионства решится в игре с ЦСКА»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш накануне матча восьмого тура РФПЛ с ЦСКА рассказал, что даже в случае поражения в предстоящей игре судьба первого места не будет решена.

    «Не думаю, что судьба чемпионства решится в этой игре, потому что в РФПЛ ситуация такая, что можно и с шестью поражениями стать чемпионом, как было в прошлом сезоне у нас. В этом сезоне не только мы, но и «Локомотив», и «Спартак», и, конечно, ЦСКА борются за титул. Ничего ещe не решено, и не будет решено после этого матча. Хотя для «Зенита» потенциальное отставание на девять очков — это серьeзно. Не хотелось бы столкнуться с такой ситуацией», – сказал Виллаш – Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 11:07
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    Комментарии (3)
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    slavа0508
    1441882328
    Виллаш-Боаш чемодан вокзал и нахууй во свояси
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    Нигма
    1441889707
    Чемпион ЦСКА и этот скандал бордак в Зените не случайность все задуманно
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    ologreds
    1694997206
    numo441892
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