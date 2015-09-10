Виллаш-Боаш: «Дисквалификация – это моя ошибка»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш накануне матча восьмого тура РФПЛ против ЦСКА прокомментировал решение КДК РФС о своей дисквалификации на шесть матчей.

– Что думаете о дисквалификации на шесть матчей? Кто будет на скамейке выполнять ваши функции?

– Сказать особо нечего. Так написано в правилах. На заседании КДК мы не дискутировали по этому поводу, решение принято. На ситуацию можно реагировать по разному, в других чемпионатах такое тоже случается. Это была моя ошибка. В любом случае, на скамейке есть тренерский штаб, он вместе будет управлять командой в матче с ЦСКА.

– Будет ли подана апелляция на дисквалификацию? Может ли ваше отсутствие стать преимуществом для ЦСКА?

– Я думаю, что гораздо важнее в подготовке к матчам то, что происходит на тренировках, здесь на базе. Важно, конечно, передавать свои идеи и в игре со скамейки футболистам, но мое отсутствие там все же будет некритично. По поводу апелляций – насколько я знаю, это решение не предполагает апелляций.