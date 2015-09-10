Виллаш-Боаш покинет «Зенит» по окончании сезона

Главный тренер «Зенита» Андре-Виллаш-Боаш накануне матча восьмого тура РФПЛ с ЦСКА заявил, что ответил отказом на предложение продлить соглашение с командой из Санкт-Петербурга.

«Я уже говорил, что «Зенит» после окончания прошлого сезона делал предложение продлить контракт, на что я ответил отказом. После окончания сезона я покину клуб. Мы не смогли усилить состав по разным причинам, в том числе потому, что перед самым стартом чемпионата изменился лимит на легионеров. Мы были вынуждены обратиться к своим резервам», — сказал Виллаш-Боаш.