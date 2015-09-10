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    Виллаш-Боаш покинет «Зенит» по окончании сезона

    Главный тренер «Зенита» Андре-Виллаш-Боаш накануне матча восьмого тура РФПЛ с ЦСКА заявил, что ответил отказом на предложение продлить соглашение с командой из Санкт-Петербурга.

    «Я уже говорил, что «Зенит» после окончания прошлого сезона делал предложение продлить контракт, на что я ответил отказом. После окончания сезона я покину клуб. Мы не смогли усилить состав по разным причинам, в том числе потому, что перед самым стартом чемпионата изменился лимит на легионеров. Мы были вынуждены обратиться к своим резервам», — сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 10:43
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    Комментарии (24)
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    slavutiq70
    1441882056
    Он ещё и не доволен,у Зенита и так состав на порядок сильней остальных наших клубов,Он что ждал Месси ему привезут???
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    slavutiq70
    1441882197
    С таким набором игроков Зенит и без тренера спокойно в тройку войти должен,так что гнать этого надменноггуся в шею
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    Звезда запаса
    1441883555
    Скатертью дорога!
    Ответить
    EstOne
    1441886704
    До свидания! Вали в Португалию! Тренеруй колек и негров! Как у тренера в Питере у тебя не получилось ничего!
    Ответить
    nim-
    1441886837
    И какая мотивация у тренера, если он все равно уходит? Какая теперь атмосфера создастся в команде? Уж лучше бы выкинули "рыжика" сейчас, поставили бы Семака.
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    maxon1256
    1441888142
    слава богу
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    zamsb
    1441888427
    Зенит ошибся, приглашая Виллаш-Боаша на тренерский мостик. Что оставит последний после своего ухода? Ничего положительного. Старожилов Зенита разогнал, новую команду не построил. Ехал "на багаже", что оставил после себя Спалетти. Если уж кого либо приглашать обратно на тренерский мостик, так это Дика Адвоката а не Спаллетти.
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    dante_voorhees
    1441899761
    давно пора, и еще не отвечайте мне тут все равно не могу увидеть кто мне написал, эти гады забыли добавить комментарии чтоб я знал кто отвечает мне
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    sour12
    1441903391
    6+5 конечно не лучший лимит на легионеров, но у зенита луший состав в РПЛ так что не очень понятны заявления тренера по поводу состава, единственная позиция это вратарь мало опыта и слабая игра на выхоах...а так остальные позицие одни из лучших если не лучшие.
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    ologreds
    1694997206
    numo441889
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