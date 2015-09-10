В «Анжи» перешли на онлайн-сервис по продаже билетов

В махачкалинском клубе продолжают улучшать сервис по продаже билетов на домашние матчи. На данный момент объявлено о запуске онлайн-сервиса, который поможет более комфортно и без очередей приобретать билеты.

"Теперь все авторизованные пользователи будут иметь возможность приобрести билеты на все домашние матчи команды в режиме онлайн, на сайте официального интернет-магазина "Анжи" в разделе "бронирование билетов".

Отныне вам не придется заранее приезжать на стадион, чтобы приобрести билет на матч или выстаивать долгую очередь за несколько часов до начала игры.

Вы можете, не выходя из дома, самостоятельно выбрать трибуну, сектор, ряд и место на схеме стадиона, затем оплатить билет банковской картой и распечатать его на обычном принтере (не имеет значения, используется при этом черно-белый или цветной принтер).

С таким распечатанным билетом вы сможете беспрепятственно пройти через турникет, приложив билет к терминалу", - сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.