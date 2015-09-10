Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Лидеры «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировочным процессом Ван Гаала

    Лидеры «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировочным процессом Ван Гаала

    Несколько ведущих футболистов «Манчестер Юнайтед» высказали претензии главному тренеру команды Луи ван Гаалу в связи с неправильным, по их мнению, тренировочным процессом команды.
    Лидеры «МЮ» считают тренировки голландца слишком жесткими, предлагая специалисту внести больше креатива в занятия команды, считая что это влияет на низкую результативность манкунианцев на старте чемпионата.
    Однако, сообщается, что специалист не принял к сведению просьбы футболистов, продолжая выбранный подход к тренировкам.

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2015 09:44
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    джон базелон
    1441868490
    С этит тренером МЮ не стать чемпионом!
    Ответить
    sihafazatron
    1441868511
    в этом сезоне мумушня в лч не попадет
    Ответить
    JendosParavoz
    1441873113
    давай, вандал, гоняй коровник! ))
    Ответить
    Fanat APL
    1441903594
    Вам диванным экспертам не дадут тренировать даже клуб из Гондураса. А он ВЕликий тренер. Не вам его судить
    Ответить
    Fanat APL
    1441903630
    Посмотрите на сборную Голандии с ним и без него
    Ответить
    Fanat APL
    1441904743
    А мешки шити в этом сезоне хоть из группы выйдут ЛЧ? или опять 1\8 финала и вылет?
    Ответить
    Fanat APL
    1441904831
    Не забывайте что из Англии только МЮ, Челси и Ливерпуль выигрывали ЛЧ
    Ответить
    ologreds
    1694997206
    numo441879
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+