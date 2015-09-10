Лидеры «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировочным процессом Ван Гаала

Несколько ведущих футболистов «Манчестер Юнайтед» высказали претензии главному тренеру команды Луи ван Гаалу в связи с неправильным, по их мнению, тренировочным процессом команды.
Лидеры «МЮ» считают тренировки голландца слишком жесткими, предлагая специалисту внести больше креатива в занятия команды, считая что это влияет на низкую результативность манкунианцев на старте чемпионата.
Однако, сообщается, что специалист не принял к сведению просьбы футболистов, продолжая выбранный подход к тренировкам.