Лидеры «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировочным процессом Ван Гаала

Лидеры «МЮ» считают тренировки голландца слишком жесткими, предлагая специалисту внести больше креатива в занятия команды, считая что это влияет на низкую результативность манкунианцев на старте чемпионата.

Однако, сообщается, что специалист не принял к сведению просьбы футболистов, продолжая выбранный подход к тренировкам.