Варан: «Моуринью пнул меня под зад»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассказал о своем опыте работы под руководством Жозе Моуринью. По словам футболиста, португалец научил его выкладываться на тренировках полностью.

«Во время моего второго года пребывания в «Реале» Моуринью пнул меня под зад, потому что я не справлялся и не делал на поле того, что он от меня требовал. Он упрекнул меня в том, что я мало бегаю на тренировках, и моей первой реакцией было пробормотать: «Ой, да ладно». Но я знал, что он был прав. Я выложился не до конца», – поведал Варан.

Футболист доволен, что ему довелось поработать с Моуринью.

«Моуринью не нужны длинные речи. Он говорит прямо и по делу. Все, что он говорил мне, было для моего же блага. Без такого постоянного давления я могу начать почивать на лаврах».