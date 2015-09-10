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    Варан: «Моуринью пнул меня под зад»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассказал о своем опыте работы под руководством Жозе Моуринью. По словам футболиста, португалец научил его выкладываться на тренировках полностью.

    «Во время моего второго года пребывания в «Реале» Моуринью пнул меня под зад, потому что я не справлялся и не делал на поле того, что он от меня требовал. Он упрекнул меня в том, что я мало бегаю на тренировках, и моей первой реакцией было пробормотать: «Ой, да ладно». Но я знал, что он был прав. Я выложился не до конца», – поведал Варан.

    Футболист доволен, что ему довелось поработать с Моуринью.

    «Моуринью не нужны длинные речи. Он говорит прямо и по делу. Все, что он говорил мне, было для моего же блага. Без такого постоянного давления я могу начать почивать на лаврах».

    Источник: Goal.com

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    10.09.2015 00:07
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    Комментарии (3)
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    anvar 067
    1441853772
    Молодцы оба
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    95-shishani-95
    1441998795
    ))) Я бы дал ему достойный ответ!
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    ologreds
    1694997208
    numo441842
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