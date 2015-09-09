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    В отношении «Барселоны» начато новое расследование

    ФИФА подозревает «Барселону» в сокрытии двух эпизодов незаконного подписания несовершеннолетних игроков, и по этому поводу начато расследование.

    Напомним, ранее каталонский клуб уже был уличен в аналогичном нарушении, за что ему было запрещено регистрировать новых игроков в 2015 году. Теперь же ФИФА запросила у «Барселоны» сведения еще о двух футболистах, дела которых в прошлом расследовании не рассматривались. Речь идет о Фоде Фофана и Матиасе Лакаве, с которыми каталонцы расстались этим летом. Сообщается, что это было сделано именно для того, чтобы предотвратить продолжение расследования.

    Кроме того, ФИФА выражает недовольство тем, что «Барселона» неохотно идет на сотрудничество в этом деле, и подозревает клуб в сокрытии информации.

    Источник: AS

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    09.09.2015 22:57
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    Комментарии (4)
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    Нох4о95
    1441831367
    Фифа уже стал хуже гемороя для Барсы...
    Ответить
    Дагыстанец
    1441859775
    На каталонию со всех сторон давят еврофашисты сраные
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    95-shishani-95
    1441998674
    Рассформировать этот криминальный клуб!
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    ologreds
    1694997210
    numo441837
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