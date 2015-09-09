В отношении «Барселоны» начато новое расследование

ФИФА подозревает «Барселону» в сокрытии двух эпизодов незаконного подписания несовершеннолетних игроков, и по этому поводу начато расследование.

Напомним, ранее каталонский клуб уже был уличен в аналогичном нарушении, за что ему было запрещено регистрировать новых игроков в 2015 году. Теперь же ФИФА запросила у «Барселоны» сведения еще о двух футболистах, дела которых в прошлом расследовании не рассматривались. Речь идет о Фоде Фофана и Матиасе Лакаве, с которыми каталонцы расстались этим летом. Сообщается, что это было сделано именно для того, чтобы предотвратить продолжение расследования.

Кроме того, ФИФА выражает недовольство тем, что «Барселона» неохотно идет на сотрудничество в этом деле, и подозревает клуб в сокрытии информации.