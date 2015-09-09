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    • Футбольная ассоциация Англии поддержала использование видеотехнологий

    Футбольная ассоциация Англии поддержала использование видеотехнологий

    Футбольная ассоциация Англии в лице технического директора своего судейского корпуса Ховада Уэбба поддержала использование видеотехнологий, которые должны помочь судьям принимать правильные решения на поле.

    «Со мной были случаи, когда я хотел проверить правильность своего решения. Так что мы полностью поддерживаем это. Нам интересно все, что поможет уменьшить количество ошибок. Но для начала нужно протестировать это в реальных условиях», – говорит Уэбб.

    Речь идет о системе, которая позволяет специально обученным людям просматривать моменты игры с шести камер и быстро передавать информацию об увиденном главному арбитру. Сообщается, что эта система сократит паузы в игре, поскольку решение может быть принято за 10-15 секунд, что заметно меньше, чем остановка встречи и споры футболистов с судьями.

    Источник: Worldsoccer

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    09.09.2015 20:34
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