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    • МЛС хочет организовать регулярный турнир с участием английских клубов

    МЛС хочет организовать регулярный турнир с участием английских клубов

    МЛС хочет учредить официальное соревнование с участием американских и английских клубов, которое будет проходить на регулярной основе. Комиссионер МЛС Дон Гарбер считает, что подобный турнир вызовет огромный интерес у американской публики.

    "Мы сейчас находимся в статусе переговоров с английской Премьер лигой по поводу возможности учреждения официального турнира. Английские клубы все равно приезжают к нам каждое лето на беспорядочной основе, чтобы участвовать в различных коммерческих соревнованиях.

    На мой взгляд, было бы очень интересно организовать турнир, в котором бы участвовали победители чемпионата и кубка страны от Англии и победители чемпионата и кубка от США, и проводить его в Нью-Йорке каждый год. Если не каждый год, значит каждые 4 года", – заявил Гарбер.

    Источник: Itv

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    09.09.2015 16:27
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    Комментарии (3)
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    Windscar
    1441809653
    Пошли на три буквы а не турнир вам
    Ответить
    nim-
    1441810066
    В правильном направлении МЛС развивается.
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    ologreds
    1694997212
    numo441800
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