МЛС хочет организовать регулярный турнир с участием английских клубов

МЛС хочет учредить официальное соревнование с участием американских и английских клубов, которое будет проходить на регулярной основе. Комиссионер МЛС Дон Гарбер считает, что подобный турнир вызовет огромный интерес у американской публики.

"Мы сейчас находимся в статусе переговоров с английской Премьер лигой по поводу возможности учреждения официального турнира. Английские клубы все равно приезжают к нам каждое лето на беспорядочной основе, чтобы участвовать в различных коммерческих соревнованиях.

На мой взгляд, было бы очень интересно организовать турнир, в котором бы участвовали победители чемпионата и кубка страны от Англии и победители чемпионата и кубка от США, и проводить его в Нью-Йорке каждый год. Если не каждый год, значит каждые 4 года", – заявил Гарбер.

