Талисман чемпионата мира 2018 года будет мужского пола

Талисманом чемпионата мира - 2018 будет персонаж мужского пола. Эту информацию сообщил директор Международной федерации футбола по маркетингу Дэвид Фаулер.

«Талисман должен быть мужского пола, потому что мы придерживаемся позиции, что для мужских турниров у нас мужские персонажи, для женских – женские. Персонаж турнира должен обладать «характером» и быть ориентирован прежде всего на детскую аудиторию в возрасте от 6 до 16 лет. Оргкомитет турнира - это глаза и уши ФИФА в стране, принимающей чемпионат. Совместно с оргкомитетом мы хотим разработать талисман, которым будет гордиться российская аудитория», - сообщил Фаулер.

