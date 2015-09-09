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Талисман чемпионата мира 2018 года будет мужского пола

9 сентября 2015, 13:31
3

Талисманом чемпионата мира - 2018 будет персонаж мужского пола. Эту информацию сообщил директор Международной федерации футбола по маркетингу Дэвид Фаулер.

«Талисман должен быть мужского пола, потому что мы придерживаемся позиции, что для мужских турниров у нас мужские персонажи, для женских – женские. Персонаж турнира должен обладать «характером» и быть ориентирован прежде всего на детскую аудиторию в возрасте от 6 до 16 лет. Оргкомитет турнира - это глаза и уши ФИФА в стране, принимающей чемпионат. Совместно с оргкомитетом мы хотим разработать талисман, которым будет гордиться российская аудитория», - сообщил Фаулер.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (3)
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varvar2015
1441800804
Медведь-- будет правильный вариант
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Etiainen
1441805874
винни-пух! самое оно!
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LokoGoGo
1441806839
Матрёх будет. Инфа 100%
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