Агент Виллаш-Боаша: «Андре не делал ничего ужасного»

Агент главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша Карлуш Гонсалвеш посетовал на излишнюю строгость наказания своего клиента.

«Это наказание абсолютно несправедливо. Если бы Виллаш-Боаш сделал что-то ужасное, то дисквалификация на шесть матчей была бы адекватным решением, но ничего ужасного не произошло. Мне кажется, что поступок Андре не такой плохой, каким его представили. Вы должны понимать, что это только моe мнение и Андре не имеет к нему никакого отношения.

Говоря о том, что другие действия тренеров и игроков в российском чемпионате так жeстко не наказываются, я, прежде всего, имел в виду похожую ситуацию с казанским «Рубином». Был ещe более вопиющий эпизод с главным тренером «Терека» в прошлогоднем матче со «Спартаком». А ведь после того случая, когда Рахимов толкал не только судью и ругался с членом тренерского штаба «Спартака», его дисквалифицировали всего на одну игру! Мы считаем, что наказание слишком строгое, тем не менее, нам приходится его уважать», – заявил агент специалиста.

