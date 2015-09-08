Бэйл может остаться в «Реале» до конца карьеры

Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент отлично чувствует себя в испанском клубе и возможно будет играть в Мадриде до окончания карьеры.

«Не понимаю, почему Гарет должен хотеть уйти? Он не был даже близок к тому, чтобы покинуть «Реал» этим летом. Я не собираюсь закрывать ему путь обратно в английскую Премьер лигу, но у него еще несколько лет по контракту с мадридским клубом, и можно надеяться на то, что он останется в Испании до конца своей карьеры. Ему здесь все нравится, и все складывается для него удачно», – рассказал агент.

Напомним, этим летом валлийского хавбека активно связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед».