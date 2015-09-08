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    Бэйл может остаться в «Реале» до конца карьеры

    Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент отлично чувствует себя в испанском клубе и возможно будет играть в Мадриде до окончания карьеры.

    «Не понимаю, почему Гарет должен хотеть уйти? Он не был даже близок к тому, чтобы покинуть «Реал» этим летом. Я не собираюсь закрывать ему путь обратно в английскую Премьер лигу, но у него еще несколько лет по контракту с мадридским клубом, и можно надеяться на то, что он останется в Испании до конца своей карьеры. Ему здесь все нравится, и все складывается для него удачно», – рассказал агент.

    Напомним, этим летом валлийского хавбека активно связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Goal.com

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    08.09.2015 18:37
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    Комментарии (4)
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    Эмом
    1441734277
    завтра выйдет новость "Бейл зимой перейдет в МЮ за рекордную сумму"
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    Dyadya13
    1441739019
    "до окончания карьеры"... Ржу, не могу. Но если это произойдёт, я офигею
    Ответить
    джон базелон
    1441741360
    Эти агенты уже изрядно надоели!Вечно мутят воду.
    Ответить
    ologreds
    1694997218
    numo441717
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