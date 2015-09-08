Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Ромеро: «Ван Гаал спас мою карьеру»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро выразил благодарность главному тренеру команды Луи ван Гаалу за доверие.

    «Я очень благодарен ван Гаалу. Летом было сложно найти новый клуб, даже несмотря на мое хорошее выступление на Чемпионате мира и Копа Америка. У меня нет ощущения, что я уже неоспоримый первый номер в команде, но я чувствую огромную поддержку от тренерского штаба. Для голкипера очень важно чувствовать поддержку тренера. Ван Гаал доверяет мне, и это именно то, что мне нужно», – сказал Ромеро.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2015 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997220
    numo441686
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+