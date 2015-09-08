Червиченко: «Разговоры про рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов – это идиотизм»

Бывший хозяин «Спартака» Андрей Червиченко высказал свое мнение относительно рекорда вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который заключается в том, что голкипер пропускал в 31-м матче Лиги чемпионов подряд.

«Считаю идиотизмом вечное развитие этой темы. Правильно Артем Ребров сказал об Акинфееве – лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем там вообще не играть. Акинфеев на сегодня лучший вратарь, а все, кто его критикует, льют воду на мельницу капеллизма», – считает Червиченко.

По его мнению, подобные разговоры представляют собой травлю вратаря ЦСКА.

«Надо поддерживать Игоря, добрее быть к игрокам. Призываю не путать справедливую критику с незаслуженной травлей. А Акинфеева пытаются травить. Как начинается Лига чемпионов, поднимают истерию. Гавкают постоянно на него».