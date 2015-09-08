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    • Червиченко: «Разговоры про рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов – это идиотизм»

    Червиченко: «Разговоры про рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов – это идиотизм»

    Бывший хозяин «Спартака» Андрей Червиченко высказал свое мнение относительно рекорда вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который заключается в том, что голкипер пропускал в 31-м матче Лиги чемпионов подряд.

    «Считаю идиотизмом вечное развитие этой темы. Правильно Артем Ребров сказал об Акинфееве – лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем там вообще не играть. Акинфеев на сегодня лучший вратарь, а все, кто его критикует, льют воду на мельницу капеллизма», – считает Червиченко.

    По его мнению, подобные разговоры представляют собой травлю вратаря ЦСКА.

    «Надо поддерживать Игоря, добрее быть к игрокам. Призываю не путать справедливую критику с незаслуженной травлей. А Акинфеева пытаются травить. Как начинается Лига чемпионов, поднимают истерию. Гавкают постоянно на него».

    Источник: «Советский спорт»

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    08.09.2015 00:33
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    Комментарии (9)
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    sour12
    1441670999
    да подобную чушь говорят и пишут только тупые зависливые неудачники которые в жизни ничего не добились просто на них ненадо обращать внимание. по поводу Акинфеева это не только сильнейший вратарь на данный момент, а человек с сильным характером и волей который преодолел тяжелейшую травму для вратаря и играет на высочайшем уровне.человек с большой буквы.а тупые люди кто гадости про него пишут просто скоро захлебнутся в своей желчи!
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    Garrincha58
    1441694489
    как у нас все быстро забывается то ты гавно после ЧМ то ты герой отразивший не очень сложный удар от шведа на последней минуте а конифей как был авном так им и остается
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    JendosParavoz
    1441699815
    браво, Андрей!
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    ЧуСа 21
    1441720571
    вчера нойр был ужасен ,недавно касильяс был ужасен,буфон с баварии был ужасен, даже Яшин проводил плохие отрезки, Акинфеев не исключение,но это не значит что он плохой вратарь,он лучший в России по крайне мере ,просто у нас только авно помнят,потому что сами авно
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    ologreds
    1694997222
    numo441650
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