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    • «Боруссия» из Менхенгладбаха пожертвует беженцам часть прибыли от матча против «Манчестер Сити»

    «Боруссия» из Менхенгладбаха пожертвует беженцам часть прибыли от матча против «Манчестер Сити»

    Менхенгладбахская «Боруссия» решила отдать один доллар с каждого реализованного билета на свой матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в пользу беженцев.

    Ранее португальский «Порту» призвал всех участников нынешней Лиги чемпионов присоединиться к акции «Играем за мигрантов», и «Боруссия» на этот призыв откликнулась.

    «Мы с удовольствием ознакомились с этой похвальной инициативой «Порту». Футбольные клубы должны взять на себя ведущую роль в европейском обществе и проявить солидарность с беженцами», – заявил председатель правления немецкого клуба Стефан Шипперс.

    Если, как это ожидается, все билеты на игру «Боруссия» – «Манчестер Сити» будут проданы, то сбор в пользу беженцев составит 46 тысяч евро.

    Кроме того, к этой акции уже присоединились «Реал», «Бавария» и «Эйбар».

    Источник: ФК «Боруссия» Менхенгладбах

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    08.09.2015 00:23
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    Комментарии (4)
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    Asbjorn
    1441662756
    Каким беженцам то?откуда?
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    ologreds
    1694997222
    numo441649
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