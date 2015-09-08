«Боруссия» из Менхенгладбаха пожертвует беженцам часть прибыли от матча против «Манчестер Сити»

Менхенгладбахская «Боруссия» решила отдать один доллар с каждого реализованного билета на свой матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в пользу беженцев.

Ранее португальский «Порту» призвал всех участников нынешней Лиги чемпионов присоединиться к акции «Играем за мигрантов», и «Боруссия» на этот призыв откликнулась.

«Мы с удовольствием ознакомились с этой похвальной инициативой «Порту». Футбольные клубы должны взять на себя ведущую роль в европейском обществе и проявить солидарность с беженцами», – заявил председатель правления немецкого клуба Стефан Шипперс.

Если, как это ожидается, все билеты на игру «Боруссия» – «Манчестер Сити» будут проданы, то сбор в пользу беженцев составит 46 тысяч евро.

Кроме того, к этой акции уже присоединились «Реал», «Бавария» и «Эйбар».