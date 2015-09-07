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    Чернышенко: «Надеюсь, Уткин будет работать на «Матч ТВ»

    Генеральный директор «Газпром Медиа» Дмитрий Чернышенко прокомментировал публичную переписку через социальные сети между комментатором Василием Уткиным и генеральным продюсером нового спортивного канала «Матч-ТВ» Тиной Канделаки.

    «Если честно, я не предполагал феномена переписки Тины Канделаки и Василия Уткина. Конечно, это превзошло самые смелые ожидания. И не было нами срежиссировано. Это жизнь», – говорит Чернышенко.

    Также он выразил надежду на то, что Уткин будет частью команды «Матч-ТВ».

    «При этом я с огромным уважением отношусь к Василию Уткину как к аналитику и эксперту. Надеюсь, что он будет работать на «Матч ТВ». Переговоры с ним веду не я».

    Источник: «Советский спорт»

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    07.09.2015 22:10
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    Комментарии (4)
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    AlexKane
    1441657316
    Уткина должно быть как можно больше
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    koka7751
    1441686339
    Почему Уткин, а А.В. Бубнов?
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    hellkid
    1441866164
    да с самого начала было понятно, что ради пиара нового канала устроили перебранку в твиттере. помирятся, извинятся и Уткин будет на МАТЧ ТВ. Это бизнес. И канал в первую очередь создан, чтобы привлечь аудиторию и рубить бабки.
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    ologreds
    1694997222
    numo441636
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