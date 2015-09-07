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    • На «Барселону» наложены новые санкции за нарушения при трансферах несовершеннолетних

    На «Барселону» наложены новые санкции за нарушения при трансферах несовершеннолетних

    ФИФА ужесточила наказание «Барселоне» по делу о нарушениях каталонским клубом правил покупки несовершеннолетних футболистов.

    Молодые игроки, которые перешли в «Барселону» с нарушениями, отныне не смогут тренироваться с командой и даже проживать в расположении клуба. Ранее им было запрещено играть за молодежные команды в официальных матчах.

    Сильнее всех новые санкции отразятся на камерунском нападающем Патрисе Соузиа, который раньше жил на базе юношеской академии, поскольку не имел в Испании никаких родных. Теперь он переселился к одному из одноклубников.

    Источник: Eurosport.ru

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    07.09.2015 20:35
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    Комментарии (9)
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    Freyk
    1441649408
    Сломали молодым игрокам карьеру. Наказали бы клуб финансово, зачем детям тренироваться запрещать?
    Ответить
    Asbjorn
    1441649820
    Дебилы молодежь как раз играть должна
    Ответить
    splint1989
    1441650461
    ФИФА так лезет в политику, из-за поддержки болельщиков Барсы за отделения Каталонии от Испании
    Ответить
    NikidJD
    1441651215
    не понятно че пристали к Барсе, как буд-то в рабство всю молодешь завербовали, по-моему большинство талантливых мальчишек мечтали бы оказаться в Барсе.
    Ответить
    nim-
    1441651383
    Маразм крепчал... Подобного рода наказания вредят игрокам, а не клубу. Зачем наказывать молодых ребят?
    Ответить
    10-Lil KyAs-10
    1441659301
    Цензурных мыслей на этот счёт нет.. ФИФА - использованные средства контрацепции..
    Ответить
    Dyadya13
    1441683707
    Игроки-то здесь причём?
    Ответить
    ArtNow
    1441702169
    Барса > Россия | ФИФА > США/ЕС
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    ologreds
    1694997224
    numo441626
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