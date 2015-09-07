Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Агент: «Перед переходом в «Челси» Жирков мог оказаться в «Барселоне»

    Агент: «Перед переходом в «Челси» Жирков мог оказаться в «Барселоне»

    Агент Рустам Раджабов рассказал о причинах сорвавшегося перехода 32-летнего полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова в «Зенит», а также заявил, что игрок в свое время мог оказаться в «Барселоне».

    «Знаю, что на 90 процентов он был в «Зените», и слухи, разумеется, подкреплены фактами. Хотя на месте петербуржцев стоило бы оформить такой переход раньше, еще когда Жирков уходил из «Челси». Нужно признать, что сейчас Юрий уже далек от себя прежнего. Возможно, дело в возрасте, возможно, в психологии. Как мне кажется, тот самый переход в «Челси» его как раз надломил.

    Почему? Объясню: в 2009 году, когда Жирков переходил в лондонский клуб, ему поступило предложение от «Барселоны». На тот момент он находился в Калининграде с моим партнером, который как раз вел переговоры с Чики Бегиристайном (в 2009-м спортивный директор «Барселоны»). В офис ЦСКА даже выслали документ, подтверждающий заинтересованность и желание продолжить переговоры. У Юрия было огромное желание пополнить ряды своего любимого клуба, тем более его лично хотел видеть Хосеп Гвардиола, но по прилете в Москву его вызвало руководство армейцев и дало понять: либо ты переходишь в «Челси», либо остаешься в ЦСКА. Отношения между Гинером и Абрамовичем настолько крепкие в бизнесе, что Евгений Леннорович просто не мог отказать Роману Аркадьевичу в этом трансфере. В таких моментах интересы игроков уходят на второй план», – рассказал Раджабов.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2015 06:52
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    moment of Glory
    1441599173
    Всёровно, горбатый молодчик. И в 32 на виражах обходит соперника.
    Ответить
    ultimate
    1441621912
    Вот она правда матка. О связях, деньгах и кумовстве.
    Ответить
    ologreds
    1694997228
    numo441551
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+