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    Фанаты «Зенита» призывают поддержать Виллаш-Боаша

    Фанаты «Зенита» разместили обращение к болельщикам, в котором обозначили свое видение ситуации, сложившейся вокруг главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша.

    «Стихийная обструкция португальского тренера в матче с «Крыльями» в первую очередь была вызвана общим положением дел в «Зените» за последнее время, а проигранный матч стал лишь поводом, чтобы эмоции людей вырвались наружу. Невыразительная игра команды, неуважительное отношение к легендам клуба, отсутствие своих воспитанников, постоянные жалобы главного тренера в интервью – именно по поводу всего этого мы недвусмысленно высказались на матче против «Крыльев».

    После матча Андре Виллаш-Боаш пришел в Фан-клуб с целью донести свое видение ситуации. Тот факт, что тренер по своей инициативе и лично, а не через прессу и руководство, вступил в диалог с нами, является достойным поступком. Что было – то было. Время все расставит по местам.

    В свою очередь мы не хотим накалять сложившуюся ситуацию и негативно воздействовать на команду в преддверии важных матчей с принципиальными соперниками по Лиге чемпионов. Мы верим в «Зенит». И призываем всех вместе выступить за «Зенит» – как на выезде, так и дома!», – говрится в обращении фанатов петербургского клуба.

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    06.09.2015 14:47
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    Комментарии (10)
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    -Сивый Мерин-
    1441542717
    Боаш сам лично спустился в теплотрассу и поплакался электорату.
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    Патриот 05
    1441546304
    Бомжатня и интриги идут нога в ногу, в который уже сезон.
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    Garrincha58
    1441547285
    интересно что они скажут после игры с ЦСКА и тем более после Валенсии когда все станет ясно что Зенит становится все слабее и слабее
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    Gastroonomchik23557853247
    1441550808
    Зенит слабеет когда он знает что победил !
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    starche
    1441554304
    Боаша надо удалять, и побыстрее.
    Ответить
    mamba9090909
    1441560817
    Боаш хороший тренер. Он делает то, что считает нужным команде, а не то, что хотят те, кому Зенит поперёк горла.
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    Varnes
    1441608006
    Все понятно с ребятишками из Фан-клуба, нет своего мнения. Сначала весь стадион подвергает жесткой обструкции тренера, а потом "...ребята, мы передумали, что было, то было..., призываем". Как-то не по мужски.
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    ologreds
    1694997232
    numo441496
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