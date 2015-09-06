Фанаты «Зенита» призывают поддержать Виллаш-Боаша

Фанаты «Зенита» разместили обращение к болельщикам, в котором обозначили свое видение ситуации, сложившейся вокруг главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша.

«Стихийная обструкция португальского тренера в матче с «Крыльями» в первую очередь была вызвана общим положением дел в «Зените» за последнее время, а проигранный матч стал лишь поводом, чтобы эмоции людей вырвались наружу. Невыразительная игра команды, неуважительное отношение к легендам клуба, отсутствие своих воспитанников, постоянные жалобы главного тренера в интервью – именно по поводу всего этого мы недвусмысленно высказались на матче против «Крыльев».

После матча Андре Виллаш-Боаш пришел в Фан-клуб с целью донести свое видение ситуации. Тот факт, что тренер по своей инициативе и лично, а не через прессу и руководство, вступил в диалог с нами, является достойным поступком. Что было – то было. Время все расставит по местам.

В свою очередь мы не хотим накалять сложившуюся ситуацию и негативно воздействовать на команду в преддверии важных матчей с принципиальными соперниками по Лиге чемпионов. Мы верим в «Зенит». И призываем всех вместе выступить за «Зенит» – как на выезде, так и дома!», – говрится в обращении фанатов петербургского клуба.