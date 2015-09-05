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    • Ассоциация футболистов Англии недовольна количеством игроков в заявке «Челси»

    Ассоциация футболистов Англии недовольна количеством игроков в заявке «Челси»

    Глава ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тейлор недоволен, что в заявке у «Челси» находится 33 игрока, большая часть из которых не получает игровую практику.

    «Мне просто интересно, где находится предел и когда «Челси» остановится. Ни у кого в АПЛ больше нет такого количества игроков. Нас немного беспокоит и тот факт, что множество игроков «Челси» сейчас играют за другие клубы на правах аренды. Они относятся к игрокам, как к товару в магазине. Они будто устроили склад футболистов, все выглядит почти так», — заявил Тейлор.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2015 14:20
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    Комментарии (7)
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    kolc39
    1441452726
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    Zelibaba
    1441453277
    Завидуйте молча!
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    bset
    1441453533
    В чем проблема? Видишь, что много футболистов, что в состав будет тяжело пробиться - не переходи. Играй за клубы своей страны.
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    Mr Trueman
    1441456934
    Я в карьере в ФИФА в клубе обычно держу игроков 20-22
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    Don Drakon
    1441458083
    Что хотят, то и делают. Надо будет, 50 человек заявят.
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    тигрик
    1441495653
    идиотизм...неужели больш не к чему придраться???
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    ologreds
    1694997238
    numo441393
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