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    ФИФА снова осмотрит стадионы в России в начале 2016 года

    Руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что третий визит делегации для осмотра стадионов к ЧМ-2018 состоится начале 2016 года. В настоящий момент делегация находится в России и уже осмотрела стадионы в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    «Это третий чемпионат, который я организую для ФИФА. Сегодня суббота, в городе праздник, идет дождь, однако стадион полон рабочих. Мы хотели посмотреть, как идут работы на стадионе. До конца реконструкции еще примерно полтора года. Это хорошая возможность поговорить с организаторами строительства и городскими властями.

    Следующий визит состоится в начале 2016 года. Рады, что мы можем приехать сюда и контролировать процесс строительства», – заявил Унгер.

    Источник: ТАСС

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    05.09.2015 13:05
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    Комментарии (3)
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    kolc39
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