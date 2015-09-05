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    Виллиан: «Месси или Роналду? Я бы выбрал Лионеля»

    Полузащитник «Челси» Виллиан поделился своим мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и вингере «Реала» Криштиану Роналду, которых многие называют лучшими игроками мира. Футболист также сравнил своего одноклубника Эдена Азара с партнером по сборной Неймаром.

    «Месси или Роналду? Если выбирать кого-то одного… Я бы выбрал Месси.

    Неймар и Азар? Оба — игроки топ-класса, хотя у них, на мой взгляд, разные стили. Хотя я, разумеется, предпочел бы, что в моей команде играли и тот, и другой. Думаю, каждому из них по силам выиграть «Золотой мяч». Многое зависит от них, но потенциал позволяет им ставить перед собой самые высокие задачи», — заявил полузащитник «Челси».

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2015 12:13
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    Комментарии (5)
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    Armyan4eG
    1441446712
    Я смарю вы на бомбардире уже реально тугодумов начали включать частенько... Виллиан на вопрос "Месси или Рональду?" ответил - Только одного? Тогда это Месси, но лучшим я считаю Рональдиньо! Почему надо все вырезать дабы спровоцировать гонево на форуме!!?? У вас там админы школьники которые гонятся за лайками??? Смешно мля!
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    95-shishani-95
    1441484232
    Что-то синие начали говорить про Месси, тот дал футболку сыну Моуриньо! Переманивают что ли?
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    ologreds
    1694997240
    numo441383
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